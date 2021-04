Subsidiemagneet El Kaouakibi: waar gingen de honderdduizenden euro’s naartoe?

Let’s Go Urban met bezielster Sihame El Kaouakibi op de voorgrond in 2015. Toen moesten de grote subsidies nog loskomen.

Vlaams Parlementslid ­Sihame El Kaouakibi was niet alleen een kei in het binnenhalen van projectsubsidies. Ook de jaarlijks terugkerende budgetten voor Let’s Go Urban waren sinds 2017 bijna verdubbeld. Vooral de stad Antwerpen werd steeds guller. Zelfs na het opdrogen van provinciaal en Vlaams geld in 2019 rekende El Kaouakibi voor 2021 ondertussen op bijna een half miljoen euro.