Straathond gaat op eigen houtje naar dierenarts en vraagt om hulp: “Slim dier”

Bewakingscamera’s hebben een opmerkelijk moment vastgelegd in een dierenartspraktijk in Brazilië. Op de beelden is te zien hoe een straathond komt binnengewandeld die duidelijk pijn heeft. De dierenarts beslist een onderzoek uit te voeren en dan komt al snel de oorzaak van de pijn naar boven: de hond heeft een tumor.