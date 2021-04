Flo Windey verlaat fel bekritiseerde The Social House: “Een verkeerde inschatting van mij”

De aanhoudende kritiek op het sociale media-experiment The Social House heeft ervoor gezorgd dat alvast één influencer de deur van dat huis achter zich dichttrekt. Omdat de mensen in het huis een fout beeld geven, volgens Flo Windey. Van de wereld daarbuiten en van sociaal leven in tijden van corona.

“Ik heb besloten The Social House te verlaten,” postte Flo Windey (25) woensdagavond op Twitter, waar ze meer dan 25.000 volgers telt, en Instagram, waar ze ruim 62.000 volgers heeft. “Ik probeer al effe diversiteit en inclusiviteit in de media aan te pakken. Om beter te doen. En dit was duidelijk geen juiste representatie daarvan.”

Met die woorden verwijst Windey naar het aanvankelijk achtkoppige ‘gezin’ van social media-figuren dat recent een West-Vlaams huis betrok, zonder uitzondering witte Belgen. Allesbehalve de representatie van de multiculturele wereld buiten het huis dus. Zelfs de hond was wit. “Ik besefte pas te laat dat ik vanuit een geprivilegieerde positie naar de volledige cast had gekeken en mijn stem luider had moeten laten horen toen het ertoe deed. Dat was een verkeerde inschatting van mij en daar heb ik mensen mee gekwetst,” aldus Windey, die je ook kan kennen als huisseksuologe van Studio Brussel.

De kritiek aan het adres van The Social House nam al even toe, niet in het minst omdat de jongeren die er samenhuizen ook een vertekend beeld van samenleven in coronatijden geven. Waar andere tieners en twintigers geen uitgebreide bubbel vormen en vrienden moeten missen, viel het vrolijke samenzijn in het huis bij veel ‘kijkers’ in slechte aarde. Ook op dat vlak slaat Windey nu mea culpa.

“Over de timing van dit project ben ik akkoord dat het ongelukkig was,” klinkt het. “Vooral voor mijn doelpubliek. De coronacrisis weegt op alle jongeren en het was insensitive van mij om daar niet langer bij stil te staan. Mentale gezondheid is iets waar veel jongeren mee strugglen en ik wil vooral voor jullie een stem zijn. Daar ben ik in gefaald.”

Windey liet ook nog weten de andere bewoners van het huis geen steen toe te werpen, en sorry te willen zeggen aan alle mensen die ze teleurstelde of kwetste. Dat leverde haar dan weer een stroom steunbetuigingen op, van onder meer gewezen Big Brother-deelnemer Jeroen Denaeghel. “Tonnen respect voor deze moedige beslissing”, tweette hij.

Ook Windeys medebewoners in The Social House uitten stuk voor stuk hun steun, in de vorm van hartjes in de reacties op Instagram. Op hun eigen socialemediakanalen blijven de collega-influencers voorlopig stil, behalve een berichtje van Jonatan Medart in zijn Instagram-story: “mis je nu al flappie <3”.

The Social House is een experiment dat uit de VS komt overgewaaid en in Vlaanderen aan z’n eerste editie toe is, waarbij bewoners extra volgers kunnen scoren.

