Meer dan 900 Covid-patiënten op intensieve zorg, besmettingen dalen verder

Van 1 tot 7 april werden elke dag gemiddeld zo’n 259 personen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19. Dat is een stijging van 2 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode.

LEES OOK. Vandaag weet u of u als risicopatiënt in aanmerking komt voor vaccin

In totaal liggen nu volgens de meest recente cijfers 3.152 mensen in het ziekenhuis (+7%), van wie er 908 intensieve zorgen nodig hebben (+20%). Dat blijkt donderdagochtend uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal overlijdens steeg met 36 procent: tussen 29 maart en 4 april lieten dagelijks gemiddeld zo’n 36,7 mensen het leven. De dodentol komt in ons land inmiddels uit op 23.301 Covid-19-overlijdens.

Van 29 maart tot 4 april werden dagelijks gemiddeld 4.244 nieuwe besmettingen vastgesteld, een verdere daling met 12 procent in vergelijking met de week voordien. Maar er werden in diezelfde periode ook 14 procent minder testen afgenomen: dagelijks gemiddeld 59.003,7. De positiviteitsratio steeg dan ook licht naar 8,1 procent: bijna één op de twaalf mensen die getest worden, krijgt te horen besmet te zijn.

In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 908.212 besmettingen geregistreerd. Het reproductiegetal bedraagt volgens het dashboard van Sciensano 0,99. Dat is nog net onder de 1, wat in principe betekent dat de epidemie licht aan kracht afneemt.

Intussen hebben 1.563.401 Belgen intussen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 13,6 procent van de totale bevolking (17 procent van de volwassenen). Van hen kregen 582.829 landgenoten ook al een tweede prik en zijn dus volledig gevaccineerd, goed voor 5,1 procent van de totale bevolking (6,3 procent van de volwassenen).