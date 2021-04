Pogacar klopt Roglic in Baskenland

Tourwinnaar Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) heeft woensdag de derde etappe in de Ronde van het Baskenland (WorldTour) gewonnen. De 22-jarige Sloveen haalde het na 167,7 kilometer tussen startplaats Amurrio en de aankomst boven naar Ermualde in een sprintje met twee voor zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Die behield zijn gele leiderstrui. Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) reed naar een knappe negende plaats. Hij schuift ook op naar de negende plaats in de tussenstand.