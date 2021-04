“Als alles in de juiste plooi valt, moet ik in de sprint van niemand schrik hebben.” En in de Scheldeprijs verliep voor het eerst dit seizoen alles naar wens voor Jasper Philipsen. De 23-jarige Hammenaar klopte Sam Bennett, met speciale ook dank aan ploegmaats Dries De Bondt en Jonas Rickaert. En zo hebben we vijftien jaar na Tom Boonen opnieuw een Belgische winnaar in Schoten.