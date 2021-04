Na de euforie van de Ronde de ontnuchtering in Schoten? Neen, zo ver wilden ze het bij Deceuninck – Quick-Step niet drijven. En terecht. Maar dat Sam Bennett in zijn spurt tegen Jasper Philipsen een fout had gemaakt, dat vonden ze dan weer wel. “Hij had links van Philipsen moeten gaan”, aldus ploegleider Wilfried Peeters.