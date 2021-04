Van alle mannen die naar de hand van Elke Clijsters dingen in De bachelorette, is hij de meest besproken. Door zijn directheid, door uitspraken die niet altijd in goede aarde vallen. Maar donderdagavond laat Vincent Bach zich van een gevoeligere kant zien. Hij vertelt over het ergste wat hem ooit overkwam: het overlijden van zijn zoontje. “Mijn hart is gebroken.”