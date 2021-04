Man adopteert vosje dat in zijn mouw kroop om een dutje te doen: “Onze vriendschap is magisch”

Toen de Brit Les Hemstock (51) in 2019 een reservaat binnenstapte, klom er onmiddellijk een jonge vos in zijn mouw om een lekker dutje te doen. Het ondervoedde, onderkoelde en eenzame diertje was net binnengebracht en had dringend medische zorgen nodig. Dus besloot Les de vos - die hij Ben doopte - mee naar huis te nemen om hem weer op de been te krijgen. En toen ontstond een “magische” vriendschap tussen mens en dier.