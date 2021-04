Is de wolf hier om te blijven? Beluister deel drie van ‘In de ban van de wolf’

De focus ligt in deze aflevering op het gerechtelijk onderzoek dat geopend is naar wat sommigen het jachtmisdrijf van de eeuw noemen. Maar we kijken ook naar de toekomst: is de aanwezigheid van wolven in Limburg een eerste teken van een transitie in de natuur? Is onze natuur en biodiversiteit aan het herstellen nu soorten als de wolf terugkeren? En zijn de wolven een blijvend fenomeen in onze provincie?

Hou er rekening mee: deze reeks dateert van maart 2020. Intussen is er veel veranderd in wolvenland.

Beluister jij onze podcast liever via jouw favoriete app? Je vindt de afleveringen onder andere op onderstaande platformen terug:

Wil je reageren? Dat kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.

