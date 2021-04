Op zoek naar de daders: beluister aflevering 2 van ‘In de ban van de wolf’

Wolvin Naya is amper een jaar in Limburg wanneer ze wordt gedood. Waren het paardenfokkers, schapenboeren of jagers? Onze journalisten zoeken het uit in de tweede aflevering van ‘In de ban van de wolf’.

Naya’s dood is geen toevallige dood, ze is moedwillig vermoord. Dat zorgde voor een ongekende emotionaliteit in onze provincie. Het polariseerde zelfs: voor- en tegenstanders van de wolven lieten zich horen. Bovendien werd er een ongezien hoge premie van 30.000 euro uitgeloofd aan degene die de ultieme tip zou geven om de dader(s) te ontmaskeren. Maar wie zijn die dader of daders en waarom hebben ze er belang bij dat Naya en haar welpen stierven? Op die vragen proberen we in deze aflevering een antwoord te bieden.

Hou er rekening mee: deze reeks dateert van maart 2020. Intussen is er veel veranderd in wolvenland.

Beluister jij onze podcast liever via jouw favoriete app? Je vindt de afleveringen onder andere op onderstaande platformen terug:

Wil je reageren? Dat kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.

kp