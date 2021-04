EMA geeft leeftijdsadvies over AstraZeneca: “Voordelen wegen zwaarder door”

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) blijft erbij dat het AstraZeneca-vaccin tegen corona veilig is, maar zegt wel dat er een link is tussen het vaccin en enkele zeldzame gevallen van trombose met een laag aantal bloedplaatjes.

Het geneesmiddelenagentschap geeft geen advies om een leeftijdsbeperking in te voeren voor de toediening van het vaccin. “Leeftijd of gender zijn geen risicofactoren bij het vaccin”, laat het EMA weten tijdens de persconferentie.

Toch is er een link vastgesteld tussen het vaccin en een zeldzame vorm van bloedklonters met een laag aantal bloedplaatjes. “Het zijn heel zeldzame bijwerkingen, het risico om te sterven van corona is groter dan deze bijwerkingen. Vaccinaties zullen helpen in de strijd tegen covid-19”, zegt het EMA. “De voordelen van de vaccinaties om covid-19 te voorkomen wegen zwaarder door dan de bijwerkingen.”

LEES OOK. België zal leeftijdsgrens invoeren voor vaccinatie met AstraZeneca

Toch wil het EMA de aandacht vestigen op de eventuele bijwerkingen. “De meeste gevallen waren bij vrouwen jonger dan 60 jaar, binnen de twee weken na de vaccinatie”, zegt het EMA. Op basis van de beschikbare gegevens, kan het EMA niet zeggen welke risicofactoren bijdragen tot de ontwikkeling van de bijwerking, waarvan er in Europa al enkele tientallen gevallen gemeld zijn.

Wie toch symptomen krijgt, zoals kortademigheid, pijn in de borst, zwelling in de benen, buikpijn, neurologische symptomen en kleine bloeduitstortingen, wordt gevraagd onmiddellijk medische bijstand te zoeken.