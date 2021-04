‘In de ban van de wolf’, deel 1: De komst van Naya

Het Belang van Limburg maakte in maart 2020 de driedelige podcast ‘In de ban van de wolf’. Heb je de lancering toen gemist? Beluister dan hier aflevering 1 over de komst en het korte leven van wolvin Naya.

De komst van wolvin Naya in 2018 leidde tot een felle polarisering in onze provincie. De mens moest opnieuw leren samenleven met een roofdier dat al zo’n 150 jaar niet meer in onze contreien te vinden was. En dat liep niet van een leien dakje, want amper een jaar later werd Naya gedood.

In deze aflevering schetsen we samen met getuigen, experts en betrokkenen nauwgezet de komst van de ingeweken wolven. Waar komen ze vandaan? Hoe zijn ze hier geraakt? Maar ook: wie vermoordde Naya?

Hou er rekening mee: deze reeks dateert van maart 2020. Intussen is er veel veranderd in wolvenland, zo zijn er nieuwe wolvenwelpjes en zijn er ook al enkele wolven verongelukt.

