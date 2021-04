Voorlopige hekken en waarschuwingsborden aan gevaarlijke oversteek in Zonhoven

Nochtans werd het kruispunt enkele jaren geleden heringericht, juist omdat het al bekend stond als een ‘zwart punt’. Toen werd één toegang naar de Nachtegaalstraat afgesloten voor autoverkeer. Er kwam ook een beveiligde fietsoversteek bij. “Toch worden hier nog altijd fietsers aangereden,” stelt buurtbewoner Koen Brouwers vast. “Sommigen van die fietsers steken het kruispunt gewoon ‘recht’ over, zonder gebruik te maken van de beveiligde middenberm met het fietssluis. Blijkbaar is de situatie niet voor iedereen even duidelijk.” TR

Oppositiepartij CD&V vraagt daarom maatregelen. “Fietsers weten blijkbaar niet zo goed waar ze moeten oversteken,” legt raadslid Lieve Vandeput uit. “Dat kunnen we verbeteren door een haag te planten langs het fietspad, en de fietsers zo als het ware naar de fietssluis te begeleiden. Ze kunnen dan zelfs niet meer rechtstreeks het kruispunten over trappen.” Schepenen Johan Schraepen en Frederick Vandeput (beiden Open VLD) hadden dinsdag al uitgebreid overleg met de buurt. “We gaan inderdaad een aantal maatregelen nemen,” zo kondigen ze samen aan. “Het kruispunt is ooit open gehouden, omdat het langs een menroute ligt. Paarden met koetsen, moesten er dus ook kunnen oversteken. Maar die routes voor ruiters zijn nu verlegd. Daarom willen we inderdaad op termijn een afsluiting voorzien, zodat fietsers alleen nog aan de beveiligde sassen en via de middenberm kunnen oversteken. In afwachting hebben we woensdag alvast nadarhekken geplaatst. Er hangen trouwens ook al waarschuwingsbordjes voor fietsers, want die moeten hier wel voorrang verlenen.”

De buurtbewoners zijn alvast tevreden met de voorlopige maatregelen. “Maar het is wel nog niet alles,” benadrukt Koen Brouwers. “Veel fietsers die aangereden worden nemen zelfs netjes het fietssas op de middenberm. Ze moeten inderdaad voorrang geven, maar het verkeer komt hier ook snel voorbij. Bovendien zit je hier op een drukke fietsroute, en zien toeristen niet altijd meteen dat het hier om zo een drukke verbindingsweg gaat. Een lagere snelheidsbeperking lijkt ons daarom ook aangewezen.”