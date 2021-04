Tim Brys et Niels Van Zandweghe zullen in hun lichte dubbeltwee niet deelnemen aan het EK roeien, dat van vrijdag tot zondag in het Noord-Italiaanse Varese op de planning staat. Brys heeft last van buikpijn en wil het vervolg van het seizoen, met als orgelpunt de Olympische Spelen in Tokio komende zomer, niet op het spel zetten. Van Zandweghe komt in Varese wel aan de start in de lichte skiff.