Een milkshake met speculoospasta: deze Billieshake is voor zoetekauwen

Het geheim van deze romige speculoosshake is de verhouding ijs tegenover melk. Onder het motto “meer ijs en minder melk” kan er niets misgaan. Het heeft weinig zin om subtiel te doen: voor een goeie fiftiesdinerwaardige milkshake met een lokale smaak ga je all the way.

Billieshake

Voor 1 persoon

5 minuten

Nodig

3 bollen vanille-ijs

120 ml volle melk

1 el speculoospasta

slagroom, uit een spuitbus of zelf geklopt

rode besjes

een speculoosje

Doen

Doe ijs, melk en speculoospasta in een blender en mix tot een romige milkshake. Giet in een groot, hoog glas. Werk af met een royale toef slagroom, de rode besjes en het speculoosje.

Klein en krachtig

Superhandig voor individuele shakes is een miniblender. Je kan ze vinden onder allerlei benamingen die vooral verwijzen naar wat je er gezond mee kan maken: Smoothieblitz of Nutriblender bijvoorbeeld. Wij maken er vettige shakes mee, want dat kan ook. Kies er eentje met een sterke motor, dan kan je hem werkelijk voor alles gebruiken. Eenvoudiger in gebruik en afwas dan een groot model, dus als je regelmatig ‘single’ drankjes maakt, is dit een aanrader.

