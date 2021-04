Verschuivingen aan de top: Anderlecht verwelkomt twee nieuwe leden in Raad van Bestuur

Luc Deleu was meer dan 50 jaar advocaat en is Anderlecht-supporter in hart en nieren — © BELGA

Luc Deleu sluit aan als onafhankelijk bestuurder. Deleu was meer dan 50 jaar advocaat en is Anderlecht-supporter in hart en nieren. Hans Beerlandt is Executive Director bij bouwgroep Besix, al jaren trouwe partner van RSC Anderlecht.

Het nieuws dat Patrick Lefevere en Philippe Close hun mandaat als bestuurslid zouden opnemen was al bekend. Ook hun benoeming werd nu geofficialiseerd.