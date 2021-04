Titelstrijd in Spanje ligt plots weer helemaal open na blessure van Luis Suarez bij leider Atlético

Het ziet niet mee voor Atletico Madrid. Na een sterk seizoenbegin hebben de Madrilenen nog maar een puntje voorsprong op Barcelona. De laatste weken gaat het minder bij Atletico. In de Champions League werden de mannen van Diego Simeone uitgeschakeld door Chelsea. De titel in eigen land zal ook moeilijk worden. Ondanks de eerste plaats ziet het er niet goed uit voor Atletico. De blessure van Suarez helpt daar ook niet bij. Dit weekend neemt Atletico het op tegen Real Betis. Suarez zou naar verluidt drie weken moeten missen. Eerder dit seizoen moest hij vier matchen laten passeren nadat hij positief testte op het coronavirus.

El Pistolero zit aan 19 goals in La Liga en is enorm belangrijk voor Atletico. De blessure is natuurlijk een goed teken voor Barcelona en Real Madrid. De titelstrijd is nu helemaal opengebarsten. Dit weekend is het de Clasico. Real Madrid neemt het in eigen huis op tegen Barcelona. Barcelona kan over Atletico Madrid springen, maar Atletico moet dan wel verliezen of gelijkspelen op het veld van Betis. Indien Real wint, komen ze op gelijke hoogte met Atletico. Als Atletico op de eerste plaats wil blijven dan mag Barcelona niet winnen op Real Madrid.