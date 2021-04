Met dit simpele trucje eet je altijd vis in het juiste seizoen

Een simpele regel om te onthouden wanneer je best welke vis eet: rond in de winter, plat in de zomer. Ronde vissen – want hun dwarsdoorsnede is rond – als kabeljauw, schelvis en heek eet je dus best van november tot april, terwijl je van platte vissen als tong en griet best smult van mei tot oktober. Vis eten in het seizoen is niet alleen een pak smakelijker (want hij is lekker vers) maar ook beter voor het milieu én goedkoper. Om te weten of het visje dat je op tafel wilt toveren in het seizoen is of niet, kun je surfen naar www.lekkervanbijons.be/vis