Besmettingscijfers stijgen nog altijd lichtjes in Limburg

De besmettingscurve blijft in Limburg nog altijd lichtjes stijgen. Dagelijks raken nu gemiddeld 326 Limburgers besmet, vier procent meer dan een week geleden. Ook het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen neemt lichtjes toe, al is er van een overrompeling momenteel geen sprake.

Over het hele land dalen de besmettingscijfers al voor de vierde dag op rij. Met gemiddeld 4.266 besmettingen per dag, zijn er nu twaalf procent minder positieve gevallen dan een week geleden. In het oosten van ons land - in de provincies Limburg, Luik en Luxemburg - stijgt de besmettingscurve wel nog altijd, al is dat lichtjes. In Luik zijn er op weekbasis 7 procent meer besmettingen, in Luxemburg bedraagt die toename 5 procent. In Limburg raken er nu gemiddeld 326 mensen per dag besmet, vier procent meer dan een week geleden.

In absolute aantallen telt Genk nog altijd het hoogste aantal besmettingen: 613 op twee weken tijd. In verhouding met het aantal inwoners is Maasmechelen de zwaarst getroffen gemeente van Limburg. Nationaal staat Maasmechelen zelfs op de vijfde plaats van meest besmette gemeenten. Na Herstappe (0 besmettingen op twee weken) is Voeren momenteel het minst zwaar getroffen (9 besmettingen op twee weken). Ook zijn er opvallend weinig besmettingen in Borgloon en Wellen (elk 24 op twee weken) en Kortessem (26 op twee weken).

15 overlijdens

De stijgende besmettingscijfers zorgen nog altijd voor druk op de ziekenhuizen. In de zes Limburgse ziekenhuizen liggen nu 173 covidpatiënten, dat zijn er zes meer dan afgelopen maandag. In Jessa in Hasselt liggen nu 38 covidpatiënten, vier meer dan maandag. Ook in Sint-Trudo in Sint-Truiden stijgt het aantal covidpatiënten van 13 op maandag naar 17 woensdag. Het ZOL, met campussen in Genk en Maaseik, ziet het aantal covidpatiënten dan weer dalen van 71 maandag naar 66 woensdag.

In de drie andere Limburgse ziekenhuizen blijft de situatie quasi stabiel. Noorderhart in Pelt vangt nu 25 covidpatiënten op, AZ Vesalius in Tongeren 16 en Sint-Franciscus in Heusden-Zolder 11. Op de intensieve afdelingen in Limburg liggen nu 58 covidpatiënten, drie meer dan afgelopen maandag. Daarmee is 40 procent van de 145 intensieve bedden in Limburg bezet met covidpatiënten. Van een overrompeling is er in de ziekenhuizen momenteel dus geen sprake. De Limburgse ziekenhuizen hopen tegen het einde van de paasvakantie de piek op de covidafdelingen te bereiken. De afgelopen week (tussen 31 maart en 6 april) stierven er in de Limburgse ziekenhuizen in totaal 15 patiënten aan Covid-19. kosn