Leopoldsburg

De zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) zal op 7 april door de coronamaatregelen digitaal plaatsvinden. Ze zal live te volgen zijn vanaf 19.30 u via YouTube. Op de agenda onder meer een stemming over de start van een haalbaarheidsstudie ivm de bouw van een nieuw zwembad en de renovatieopdrachten in het cultureel centrum.