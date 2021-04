Nederlandse Lorena Wiebes wint eerste Scheldeprijs voor vrouwen na massaspurt: “Ik schrijf geschiedenis”

De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste editie van de Scheldeprijs voor vrouwen gewonnen. De 21-jarige Nederlandse, voormalig Europees kampioene, haalde het in een massaspurt voor de Deense Norsgaard en de Italiaanse Balsamo.

Met start en finish in Schoten bleef het vrouwenpeloton de passage doorheen het winderige Zeeland bespaard. Toch brak het ook bij hen in de grote lus doorheen de Antwerpse Kempen. Al snel ontstond een kopgroep van zestien rensters maar het peloton liet niet begaan waarna de algehele hergroepering al snel een feit was.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Waarna de Nederlandse Daniek Hengeveld haar moment gekomen achtte. De Nederlandse ontsnapte op het lokale circuit in Schoten en reed in geen tijd een voorsprong van meer dan een minuut bij elkaar. Maar alleen tegen een controlerend peloton, tegen die opdracht was ook de Nederlandse niet opgewassen. Op iets minder dan tien kilometer van de finish was ook zij eraan voor de moeite.

Daniek Hengeveld. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Spurten dus want de teams van deze kans wilden de teams van de snelle dames uiteraard niet laten liggen, ondanks een late poging van de Italiaanse Borghesi op de kasseien van de Broekstraat. Tevergeefs, de massaspurt was onafwendbaar. Daarin toonde de Nederlandse Wiebes - 22 jaar jong en een van de volgende Nederlandse toptalenten - zich de beste, voor de Deense Emma Cecilia Norsgaard en de Italiaanse Elisa Balsamo. Voor Norsgaard was het, na tweede plaatsen in de Omloop Het Nieuwsblad, GP Le Samyn en Brugge-De Panne, haar vierde tweede plaats van het voorjaar.

Wiebes: “Ik schrijf geschiedenis”

Voor Lorena Wiebes was het de eerste zege van het seizoen. “Het wou nog niet echt vlotten dit seizoen. De vorm was er niet en ik kende ook veel pech (ze kwam in de openingsrit van de Healthy Tour in Nederland zwaar ten val, red.) Maar nu de eerste winnares ooit zijn van de Scheldeprijs voor vrouwen, dat maakt veel goed. Je schrijft een beetje geschiedenis, hé. Ik zag Fabio Jakobsen op televisie twee keer op rij winnen (2018 en 2019, red.) en dacht: wat zou het mooi zijn als er zo’n sprintklassieker voor de vrouwen moest worden georganiseerd. En kijk, het is zover.”

De ploeggenotes van Team DSM bereidden de spurt prima voor. “Ja, maar we zaten iets te vroeg op kop. Ik heb even ingehouden en mij in het wiel van Norsgaard gezet. En kwam er dan mooi uit. Ik ben blij, want de druk om te winnen was groot. Nu bouw ik een rustperiode in, de Ardenklassiekers zijn niet voor mij.”(bow/gvdl)