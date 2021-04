Kinderen leren online koken

De Jeugddienst Riemst organiseert op regelmatige tijdstippen activiteiten voor alle leeftijdscategorieën. Het afgelopen jaar gooide corona ook voor hen roet in het eten. Maar ook zij hebben de digitale weg ondertussen gevonden en organiseren in de maand april wekelijks een kookworkshop voor de leeftijdscategorie 12- tot 16-jarigen.

Dinsdag 6 april vond de eerste workshop plaats. Op het menu stond gehaktbrood met puree en bloemkool. Het enige wat de jongeren moesten doen, was zorgen dat ze de nodige ingrediënten in huis hadden en hun laptop opzetten. Deze workshops worden gegeven door Ingrid Rigo van de Waterburcht in Millen. Samen met haar dochter Debbie geeft ze in jongerentaal de uitleg en doet alles stap voor stap voor. De jongeren krijgen de tijd om alles samen mee te doen. Bovendien worden deze workshops volledig gratis georganiseerd. Ingrid was alvast tevreden over het resultaat van de eerste workshop en zag dat er al talentvolle koks tussen zitten.

De volgende worskhop gaat door op dinsdag 13 april. Dan staat er een typisch Belgisch gerecht op het menu: stoofvlees met appelmoes en frietjes.

Wil je ook deelnemen aan de volgende workshops, stuur dan een berichtje naar de Dienst Jeugd (jeugd@riemst.be of 0479/10.88.62).