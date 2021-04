COLUMN: Horpmaal-deux-Alpes

Het is tijdens deze paaspauze een beetje zoeken naar een onderwerp voor mijn driewekelijkse column. Tja, er valt het afgelopen jaar eigenlijk niet zo heel veel te beleven. Maar het weer, dat verrast altijd. Vorige week dinsdag maakte ik een wandeling van 18 kilometer. Het was die dag zo’n 25 graden. Eerder deze week ging ik met De Wandeljung op pad. Een tochtje van net geen 16 kilometer in totaal andere weersomstandigheden. Mijn T-shirt had plaatsgemaakt voor mijn gekende muts van de Wijnhuis Christiaens Colen Cyclocross, een dikke sjaal en mijn lekker warme jas. De beis (scherpe wind) zorgde ervoor dat het nog kouder was dan het leek. Temperatuurverschil om en bij de 22 graden.

De dag was begonnen bij dokter Jos. Toen ik zijn praktijk verliet, wist ik niet wat ik zag: een centimeters dik wit sneeuwtapijt. De trip naar Horpmaal duurde iets langer dan gepland. Onderweg maakte Anneke beelden die Het Nieuws bij VTM haalden. Toen ik ’s avonds in mijn zetel naar het darts keek en ik zag hoe Dancing Dimi na een onwaarschijnlijke remonte zijn eerste zege in de Premier League behaalde, merkte ik op Facebook een post van Ruben Weytjens op. Er was nog meer sneeuw op komst. Ik nam de proef op de som, deed het rolluik omhoog en zag opnieuw een sneeuwtapijtje liggen. Ik maakte een foto, zwierde die op Facebook waarna Roger Cox, sportjournalist bij deze krant, collega-wandelaar en vooral een bijzonder fijne mens, erop reageerde: Horpmaal-deux-Alpes. Et voilà, die zinsnede schopte het tot titel van deze column.

Wanneer ik aan Roger Cox denk, dan kom ik automatisch uit op zondagochtend 29 november 2009. Het moet zowat 10.30 uur in de ochtend geweest zijn toen ik samen met Roger toekwam in de perszaal van Racing Genk. Hein Vanhaezebrouck had een dag eerder met 2-0 van Moeskroen verloren en werd bedankt voor bewezen diensten. Zowel Roger als ik waren een beetje aan het mokken dat we weeral moesten opdraven. “Ach, zolang Racing Genk voetbalt, hebben wij werkzekerheid”, zei ik toen. Een zin die is blijven hangen. Roger is een fervent fietser en wandelaar. Binnenkort gaan we zeker eens samen op pad en bezoeken we de tuinen van Kasteel Hex. Hij wacht daar al een tijdje op, het is er nog niet van gekomen.

Mijn lange wandeltochten van 18 en 16 kilometer kaderen in de voorbereiding op de Bloesemwalk, een event ten voordele van To Walk Again. In normale omstandigheden zou die wandeling doorgaan op 18 april, maar in deze tijd is niets normaal. En dus wordt de Bloesemwalk gespreid van 18 april tot 16 mei. Het is de bedoeling om in groep te wandelen voor het goede doel. De Wandeljung kunnen uiteraard niet ontbreken en nemen ook deel. Wij gaan voor de halve afstand, 21 kilometer. Het is alleen te hopen dat de sneeuw dan door de zon verdwenen is.

Afronden doe ik met Tante Corona. Het hangt iedereen zijn klitsen uit. Blijf met z’n allen gezond, hou nog even vol, alles komt goed zou Martine Tanghe zeggen. Alleen om die ene zin met zoveel rust uit te spreken, zou Martine nog één keer moeten terugkomen, al was het maar om deze snertperiode definitief achter ons te laten.