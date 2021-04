“Mister Lokeren” Killian Overmeire zet punt achter zijn carrière

Meer dan 400 wedstrijden voor één club, dat kunnen er maar weinig zeggen. Killian Overmeire maakte als 9-jarige de overstap van KFC Assenede naar Sporting Lokeren en hij zou er nooit meer vertrekken. Een Belgisch jeugdproduct dat zo goed als alle reeksen doorloopt en ook nog eens succesvol is in het eerste elftal, dat gebeurt niet vaak. In 2008 werd Overmeire zelfs opgeroepen voor de Rode Duivels. Hij maakte zijn debuut in dezelfde wedstrijd als Eden Hazard. Voor Overmeire bleef het wel bij één cap. Vier jaar later won Overmeire zijn eerste trofee met Lokeren, in de finale van de Beker Van België was Lokeren te sterk voor Kortrijk. In 2014 won hij nog eens de beker, Zulte Waregem werd geklopt. Hij zou uiteindelijk de bijnaam “Mister Lokeren” krijgen, een welverdiende bijnaam. Begin februari speelde hij zijn laatste wedstrijd als voetballer. Een 2-0 nederlaag in de Beker Van België tegen STVV.

