Hammenaar Kimmer Coppejans moet koffers pakken in tweede ronde challengertoernooi in Split

De 27-jarige Coppejans verloor woensdag tegen de Australiër Aleksandar Vukic (ATP 207) in drie sets: 2-6, 6-4 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 10 minuten.

Coppejans is in Split ook nog aan zet in het dubbeltoernooi. In de eerste ronde kijkt hij aan de zijde van de Spanjaard Sergio Martos Gomes de Duitser Dustin Brown en Zwitser Luca Margaroli in de ogen.