Ook in de sneeuw is de Japanse Tuin in Hasselt één van de Limburgse toeristische trekpleisters bij uitstek. De bloesems kleuren onder de sneeuwvlokken lichtjes intenser. Zo goed als heel de paasvakantie zijn tickets aan 500 stuks per dagdeel uitverkocht. Het waren vooral Franstalige toeristen die deze voormiddag de kou trotseerden.