Bret Battle voor Een Hart Voor Limburg

Voor verenigingen vallen veel activiteiten om geld in te zamelen in het water tijdens deze barre coronatijden. Dat vraagt naar creatieve alternatieven, waaronder sporten. Daarom halen de 70 sportieve leidingsleden van Vlaggendansgroep Symbolica, Chiro Bret-Gelieren en de Heidefeesten één maand lang hun sportkleren uit de kast om het beste van zichzelf te geven voor de Bret Battle. De Bret Battle is een gesponsorde triatlon, waarbij de verenigingen al zwemmend, lopend en fietsend zo veel mogelijk kilometers moeten afleggen. Hoe meer kilometers, hoe meer geld ze kunnen verdienen. Naast een goede conditie kweken en geld ophalen voor hun verenigingen, doneren de verenigingen zelf ook een deel van het opgehaalde bedrag aan Een Hart Voor Limburg. Deze vzw biedt financiële steun aan projecten die de kansen bevorderen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Vooropgestelde targetsOm de uitdaging groter te maken, hebben de verenigingen drie ambitieuze targets vooropgesteld. De sponsors bepalen daarvoor zelf hun bijdragen. De verenigingen krijgen uiteindelijk enkel de bijdragen die ingezameld werden voor het hoogst behaalde target. Ook de bijdrage aan het goede doel hangt af van dat hoogst behaalde target. Bij het eerste target gaat 20%, het tweede 25% en het laatste 30% naar Een Hart Voor Limburg. Dit geeft de verenigingen een extra motivatie om voluit te gaan voor de hoogste sponsoring aan het goede doel. De targets in volgorde van moeilijkheidsgraad:Target 1: Zwemmen: 135km – Fietsen: 6500km – Lopen: 1500kmTarget 2: Zwemmen: 175km – Fietsen: 8000km – Lopen: 1900kmTarget 3: Zwemmen: 200km – Fietsen: 10 000km – Lopen: 2300kmZelf sponsoren? Hoe meer sponsors, hoe meer de verenigingen en Een Hart Voor Limburg gesteund worden. Wil jij graag ook sponsoren, vul dan het sponsorformulier in via onderstaande link. Alle info kan je daar nog eens herlezen. De actie loopt van 1 tot en met 30 april 2021