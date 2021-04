Hasseltse strooidiensten maken wegen sneeuw- en ijsvrij

De Hasseltse strooidiensten zijn druk in de weer om de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. Initieel was het vanochtend de bedoeling om enkel de gladde bruggen te bestrooien, maar ook de wegen waren volledig dicht. De strooidiensten nemen geen risico en zijn nu volop in de weer. Sneeuw in april komt niet zo vaak voor, maar de technische dienst van de stad Hasselt merkt dat de seizoenen aan het verschuiven zijn. En dat maakt dat ze hun planning eens moeten herzien.