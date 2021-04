De Jeugd van Tegenwoordig zamelt geld in om bomen te planten

De Jeugd van Tegenwoordig bestaat uit Tijs Vanvinckenroye, Warre Knevels, Piet Croes, Lore Thonissen en Petra Smets. "Omdat wij het belangrijk vinden dat de jeugd van tegenwoordig meer aandacht besteedt aan de natuur, gaan wij geld inzamelen voor de Dorpsbemden en het speelbos in Diepenbeek", vertelt Petra Smets. "Het speelbos is een geweldige plaats om zonder zorgen in de natuur te spelen.""We krijgen hulp van Natuurpunt om geld in te zamelen. Er is een stukje grond aan het speelbos zelf waar bomen aangeplant moeten worden. Dus voor elke 10 euro die gedoneerd wordt, planten wij er een boom. ““Als u ons wilt helpen om deze expeditie tot een goed einde te brengen en een stukje wilt bijdragen aan de Diepenbeekse natuur, dan kan u via de website van Expeditie Natuurpunt ons project vinden bij De Jeugd van Tegenwoordig. Daar kan je een vrije gift doen, een bedrag boven de 40 euro is bovendien fiscaal aftrekbaar. Ook willen we alle mensen die ons al gesteund hebben, bedanken voor de al meer dan 50 bomen die er gesponsord zijn.

Meer informatie vindt u op de Facebookpagina 'expeditie Natuurpunt: de Jeugd van Tegenwoordig'