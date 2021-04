Mercedes-teambaas over de rivaliteit tussen Hamilton en Rosberg: “Negatieve sfeer moet verdwijnen”

Lewis Hamilton en Nico Rosberg waren vier jaar teamgenoten bij Mercedes en ze hadden al een hele geschiedenis samen. Maar de vriendschap maakte al vrij snel plaats voor een rivaliteit die volgens Toto Wolff niet echt het beste in beide rijders naar boven haalde, dat vertelt de Oostenrijker in de podcast ‘High Performance’ van Jake Humphrey.

Negatieve sfeer in het team“Ik ben niet zeker of dat het beste bovenhaalt in een rijder want er is negativiteit en uiteindelijk moet je een teamspeler zijn,” aldus Wolff.

“Bij de debriefings hangt een negatieve sfeer want de rijders zijn vijandig tegenover elkaar en dat gaat over in de sfeer die in de kamer hangt. Dat is iets dat ik nooit meer zal toestaan.”

Toto Wolff was niet verantwoordelijk voor het samenbrengen van Hamilton en Rosberg als teamgenoten en dat maakte de dingen er niet bepaald gemakkelijker op.

Toto Wolff bepaalde zelf het rijdersduo niet“Ik kon er niets meer aan veranderen want de rijders waren al gecontracteerd toen ik aankwam,” gaat Wolff verder. “Had niemand eigenlijk nagedacht over hoe de dynamiek tussen de twee rijders zou zijn? Er was al een hele geschiedenis waarvan niemand iets wist en ook nooit zal weten.”

“We aanvaarden de ergernis en de pijn als het tegenzit maar we moeten wel altijd zorgen dat er een positieve dynamiek in het team blijft.”

Met ‘ijzeren hand’ op tafel slaanUiteindelijk slaagde Wolff er toch in om zijn rijders te laten inzien dat ze vertegenwoordigers van Mercedes waren, maar daarvoor moest hij van tijd tot tijd al eens met de ‘ijzeren hand’ op tafel slaan.

“Het was niet gemakkelijk want ik kwam als nieuwkomer in de F1 terwijl Nico en Lewis al langer in de sport waren. Maar toch ben ik er in geslaagd om een sfeer te scheppen waarin ze het team respecteerden, soms met ijzeren hand, maar ze begrepen dat ze ons niet mochten teleurstellen, dat ze Mercedes niet mochten teleurstellen.”

Team komt op de eerste plaats“Tijdens de incidenten in 2014, voelde ik dat er wat egocentrisch gedrag was. Ik zei de volgende keer dat je in de buurt komt van de andere wagen, van je teamgenoot, denk je aan het merk Mercedes.”

“Je denkt aan individuele personen in het team. Je denkt aan Dieter Zetsche, de CEO van Mercedes. Dat gaat de manier waarop je handelt veranderen, je gaat je teamgenoot niet in de muur duwen.”

“Ik heb altijd duidelijk gemaakt dat als dit regelmatig zou gaan gebeuren en er een patroon was, ik er geen angst voor heb om iemand een paar races te laten missen.”

Ondanks alles kwam het in 2016 alsnog tot een dramatische aanrijding tijdens de eerste ronde van de GP van Spanje. Hamilton en Rosberg reden tegen elkaar en crashten, het was het begin van de spectaculaire race waarin Max Verstappen zijn eerste F1-overwinning behaalde.