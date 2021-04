Ajax wordt her en der ook genoemd als één van de favorieten voor eindwinst in de Europa League. — © EPA-EFE

Na twee dagen Champions League-voetbal worden donderdag de kwartfinales in de Europa League op gang getrapt. De laatste Belgen in de tweede Europese beker gingen er in de vorige ronde uit. Bij de laatste acht nemen enkele gevestigde waarden het op tegen de revelaties van het toernooi.