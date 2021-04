Routine voor Schone Slaapsters: zo sluit je je dag af met een ontspannend verzorgingsritueel

Even ontspannen met huidverzorging en een naar lavendel geurende kussenspray? Daarna slaap je als een roos - of word je op zijn minst wakker met een zachte huid. Beautyredactrice Franciska Bosmans maakt van jou een Schone Slaapster.

Voor veel mensen moet het ’s avonds snel gaan: even hun gezicht schoonboenen met een reinigingsdoekje of drie, of zelfs rechtstreeks met make-up (maar ook pollutiepartikeltjes, zweet en ander vuil) hun bed in. Ik zie mijn gezicht ’s avonds verzorgen als een miniritueel dat de dag helpt afsluiten en me tot rust brengt. En dat is geen slecht idee.

De Amerikaanse slaapexpert Rebecca Robbins vertelde op een event van beautymerk Rituals vorig jaar dat een ontspannende bedroutine creëren je beter kan helpen slapen. “Die moet niet lang zijn, maar je lichaam leert dat slaap na die routine komt. Neem een bad, drink een kopje ontspannende kruidenthee, lees een boek, mediteer … En mijd blauw licht van je smartphone of tablet negentig minuten voor bedtijd.”

Mijn bedroutine begint dus in de badkamer. Ik reinig mijn gezicht met een olie: die inmasseren werkt geweldig en voelt ontspannend. Dan volgen mijn nachtverzorging en nog wat lezen.

Je kunt dat gevoel van ontspanning tot in de slaapkamer doortrekken: zet hand- of voetcrème op je nachtkastje en masseer die in voor je gaat slapen. Verstuif een kalmerende spray op je lakens of hoofdkussen. De geur van lavendel heeft een bewezen ontspannend effect, verzekerde Robbins me. Nog een laagje lippenbalsem voor zachte lippen in de ochtend en dan: oogjes dicht en snaveltjes toe.

Relaxgeurtje

Verstuif deze ontspannende mix van lavendel, bergamot en ylangylang op je kussen of op je polsen, nek of slapen.

Tranquility Essence Pillow Mist van Evolve, 22,50 euro, op Things by Dings

Lipmasker

Deze lippenbalsem met hyaluronzuur verzacht en voedt. Papaja-enzymen maken droge velletjes los.

Lip Wrap Hydrating Mask van ILIA, 29 euro, bij Beauty by Kroonen in Brussel

Relaxbadje

Ontspannen spieren en dito geest na een bad met deze naar lavendel en sandelhout geurende magnesiumkristallen.

The Ritual of Jing Magnesium Bath Crystals, 13,90 euro, van Rituals,

Zachte handen

Deze handcrème vol kalmerende en voedende bestanddelen herstelt droge handen en heeft een zachte, geruststellende geur.

3-in-1 Repair Handcrème, 4,99 euro, van Nivea

Frisse voetjes

Helemaal Belgisch, deze frisse voetcrème die vermoeide voeten verkwikt, voedt en eelt en geurtjes aanpakt. (Ze helpt ook beschadigde handen.)

Pieds Enchantés, 55 euro, van Delbôve