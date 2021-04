Actrice Lena Dunham lanceert plussize kledinglijn

Lien Lammens Bron: The New York Times

“Ik vind het fantastisch dat mijn lichaam een verhaal vertelt van overvloed, van aanwezig te zijn”, zegt de 34-jarige actrice aan de krant The New York Times. “Het is nu eenmaal mijn lichaam en daar hoef ik mij niet voor te verontschuldigen. Ik ga het juist eren met kleding die benadrukt: hier ben ik.” Om het nog persoonlijker te maken zijn alle kledingstukken vernoemd naar locaties in Soho, de buurt in Manhattan waar Dunham in de jaren 80 en 90 opgroeide.

Ook de samenwerking met 11 Honoré is geen toeval. Samen met het plussizelabel wil Dunham alle negatieve percepties rond vrouwen met rondingen de wereld uithelpen: je moet je vormen benadrukken en geen kledij zoeken om ze te verdoezelen.

“De stap die mensen met een maatje meer moeten zetten naar de wereld van mode is vaak nog te groot”, gaat Dunham verder. “Het is niet omdat de maatschappij zijn best doet om mensen met ronde lichamen te ontmenselijken dat ze daarom niet meer van mode houden: ook zij kunnen een unieke stijl hebben.”

De collectie bestaat uit verschillende kledingstukken, waaronder een opvallende blauwe rok, en eindigt bij maat 26 (5XL).