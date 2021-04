Kevin De Bruyne heeft een nieuw contract getekend dat hem tot 2025 aan Manchester City bindt. De Belgische spelmaker gaat meer verdienen dan de huidige 18 miljoen euro bruto per jaar en wordt de onbetwiste topverdiener van de Engelse kampioenenploeg in spe. “Ik speel het beste voetbal van mijn carrière en ik heb het gevoel dat er nog meer in zit”, zegt De Bruyne in een reactie.