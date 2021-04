Kleurrijk Pasen in Spalbeek

Moedige bezoekers konden er kennismaken met het beruchte blauwe konijn dat tijdens de paasvakantie een hoofdrol speelt op heel wat elektriciteitspalen in het dorp en het Geheugenlaantje. Een konijn dat in onze plaats naar heel wat leuke plekjes gaat en informatie met wandelaars deelt. Aan de kerk was een afhaalpost voorzien met een paasattentie, daarnaast deelde een fietsende paashaas, ook bekend als de voorzitter van Spalbeek 2.0 , lekkers uit. Heel wat puzzelaars braken hun hoofd over het Spalbeekse kruiswoordraadsel dat online op www.spalbeek2.be en Facebook te vinden was. Wandelaars genoten en apprecieerden de moeite die gedaan was om wat leven in de brouwerij te brengen. Het blauwe konijn verrast jullie nog tot het einde van de paasvakantie, kom zeker eens wandelen in Spalbeek.