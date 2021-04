Studente Feike Alenus (18) richt wenskaartenbedrijfje op

“Ik ben altijd wel creatief bezig”, zegt eerstejaarsstudente Communicatiemanagement aan de Hogeschool PXL Feike Alenus (18). “En met de eerste lockdown had ik er dan ook alle tijd voor. Er stapelde zich een heel aantal tekeningen, op maar er gebeurde niks mee. Na een tijdje nadenken ben ik op het idee gekomen om er wenskaartjes van te maken. Ik had geen idee of dit realistisch was of niet, maar ik kon het gewoon proberen. En dus richtte ik nog voor de kerstperiode mijn eigen bedrijfje op: Sunela, de concurrent van Hallmark (lacht). Dus wanneer de lockdown-maatregelen mij te zeer gaan irriteren, neem ik mijn kleurpotloden en verfkwasten vast en creëer ik extra kaartjes om te verkopen. Mij zie je dan niet met bierglazen gooien. (lacht). Over het algemeen verkoop ik goed ja, maar ik zie het nog groter dan dit. Ik ga dan ook uitbreiden van alleen kaartjes met een thema zoals verjaardag, ziekte of rijbewijs naar gepersonaliseerde uitnodigingen en mijn webshop staat in de steigers!” Originele Feike Alenus“Ik teken, schilder, ontwerp de kaartjes helemaal zelf. Ik weet het wel, ik heb veel concurrenten maar ik probeer me hiertussen te onderscheiden door de ontwerpen van de kaartjes nog met de hand te tekenen en te schilderen. Je krijgt dus een originele Feike Alenus, dat kan niet iedereen zeggen hè. (lacht).” Toename student-ondernemersMaar Feike Alenus is niet de enige Limburgse student die tijdens de lockdown, haar bedrijfje oprichtte. Bij Voka – Kamer van Koophandel Limburg zien ze ook een opmerkelijke toename van student-ondernemers in Bryo Student StandUp, hun begeleidingstraject voor student-ondernemers. De afgelopen vier jaar begeleidde het 84 studenten. Dit jaar schreven zich al tijdens het kwartaal een recordaantal van 23 studenten in voor begeleiding in 2021. “Het ondernemerschap is voor veel studenten een uitdaging om hun verworven kennis om te zetten in de praktijk. We kunnen die evolutie alleen maar toejuichen, want een economie met veel starters, is een gezonde economie”, besluit Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.