Eerste lichting van PXL-Summerschool behaalt mooie schoolresultaten

Sema, 18 jaar, getuigt: “Door de PXL-Summerschool ben ik veel socialer geworden. Ik voelde me meteen thuis. We kwamen allemaal uit een andere achtergrond maar het doel om bij te leren heeft ons samengebracht. We hadden net zo goed twee weken kunnen thuisblijven, tv kijken of gaan shoppen. Maar we willen allemaal een sprong vooruit maken en net daarom kwamen we zo goed overeen.” Coördinator Elke Martens legt uit: “Na de succeseditie van zomer 2020 organiseren we ook deze zomer een PXL-Summerschool. Dit is een unieke kans is voor 18-jarigen om voor de start van het academiejaar de werking van hoger onderwijs te beleven. In de voormiddag wordt essentiële leerstof bijgewerkt en in de namiddag staan ontspannende en educatieve activiteiten op het programma.” Ga je binnenkort afstuderen in het secundair onderwijs of zit je nu in het 1ste jaar hoger onderwijs? “Wil jij net als Sema die spring vooruit maken? Hou dan alvast je agenda vrij van maandag 16 t.e.m. 27 augustus 2021 in voor deze gratis PXL-Summerschool.