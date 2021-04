Rituals zwaar onder vuur op sociale media: “Geen respect voor Oosterse cultuur”

Rituals ligt op sociale media zwaar onder vuur. Het Nederlandse beautymerk pretendeert volgens Estée Laundry, een naar eigen zeggen anoniem collectief van ‘beauty out- en insiders’, de Aziatische cultuur en waarden te respecteren maar doet dat niet. “Wij promoten welzijn over de hele wereld, wat de oorsprong ook mag zijn”, reageert de persverantwoordelijke van Rituals Nederland.

Estée Laundry, de ‘Diet Prada’ van de cosmeticawereld, nagelt met zo’n 184.000 volgers op Instagram geregeld cosmeticafabrikanten aan de schandpaal omwille van racistische, te commerciële of onethische praktijken. Deze keer was het de beurt aan de Nederlandse cosmeticafabrikant Rituals, bekend om zijn producten met oriëntaalse geuren.

Het merk zou, aldus Estée Laundry, geen enkele kennis hebben van de Aziatisch cultuur en zou ze alleen maar gebruiken om hun producten te promoten. Respectloos, aldus het Instagramaccount dat online een rel ontketende. “Rituals maakt gretig gebruik van de Aziatische waarden en cultuur om hun producten aan de man te brengen maar ondertussen ondernemen ze niets om geweld en racisme tegenover Aziaten in te dijken”, stelt Estée Laundry op Instagram. “Ze beweren dat ze het Aziatische gedachtegoed in leven en relevant houden, maar dat is onzin: die cultuur is springlevend en relevant, ook zonder hun producten.”

Wijsheid

Heel wat ex-medewerkers, voornamelijk van de Amerikaanse tak van Rituals, springen mee op de kar en verwijten het bestuur ‘te blank’ te zijn. “Het bestuur bestaat voor 99 procent uit blanke, oude mannen”, schrijft een ex-medewerker die vier jaar deel uitmaakte van het bedrijf. “Racistische opmerkingen zijn er schering en inslag.”

Beschuldigingen die de Amerikaanse én Nederlandse tak van Rituals niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. “We vinden inderdaad inspiratie in tradities van over de hele wereld, of het nu uit Azië, het Midden-Oosten of een ander continent of regio is”, zegt de persverantwoordelijke van Rituals Nederland in een officiële reactie. “Het is de missie van ons merk is om welzijnsrituelen te promoten, ongeacht waar ze vandaan komen.”

Op het Instagramaccount van Rituals USA werd ook een bericht geplaatst met een duidelijke boodschap: “Wij geloven in de schoonheid van de menselijke vriendelijkheid en dat boven alles.” Ook werd verwezen naar het toegenomen geweld tegenover Aziaten in de Verenigde Staten. Wij hebben daar als bedrijf niet openlijk op gereageerd, maar zo’n geweld is ontoelaatbaar. Wij geloven in een wereld van vriendelijkheid, mededogen en liefde: we steunen iedereen die het slachtoffer werd van haat.”