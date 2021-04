Deze trendy manieren om af te vallen probeer je beter niet thuis: “Hier maak ik me het meest zorgen om”

Het gevecht tegen de kilo’s, voor velen is het een dagelijkse strijd. Het internet staat dan ook vol met hulpvaardige, bizarre of soms gevaarlijke adviezen om snel gewicht te verliezen. Maar sommige van die adviezen probeer je beter niet thuis, aldus personal trainer Laura Ghiacy. De Amerikaanse deelt regelmatig sportieve tips en trucjes met haar 2,8 miljoen volgers op TikTok en pakt ook de trendy manieren om gewicht te verliezen aan. “Hier maak ik me het meest zorgen om”, zegt Laura als ze een cocktail van water, citroen en dubbelkoolzure soda naar binnen kapt.