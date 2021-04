COLUMN RUDI MOESEN: Bloesemhoop

Je zou het niet meteen zeggen als je het weer ziet van de voorbije dagen, maar we zitten volop in de lente. Een bijzondere tijd, want de bloesems komen eraan en hopelijk brengen ze dit jaar ook wat hoop mee op een betere tijd waar we onze vrijheid eindelijk terugkrijgen.De voorbije maanden ben ik net als zo velen gaan wandelen in Limburg. Eigenlijk moet ik zeggen onze provincie (her)ontdekken. Want na al die jaren blijft de Limburgse natuur me verbazen. Zeker nu Haspengouw weer op zijn schoonst aan het worden is. De bloesems kleuren de streek tot een levend schilderij. Voor mij brengen de bloemen dit jaar ook wat hoop mee. Hoop dat we nu het coronavirus eindelijk kunnen verslaan, dat we kunnen terugkeren naar een tijd van weer samen zijn.Het is nodig want veel mensen, vooral de jongeren, zijn het beu. Wel laat ik je zeggen, ik ben het ook beu. Maar daar schieten we niets mee op. Met massa’s samen te drummen in parken en pleinen geraken we niet verder, integendeel. Nu moeten we proberen door te zetten. En ja de laatste loodjes wegen het zwaarst, altijd. Maar er is hoop. Eindelijk begint de vaccinatietrein op gang te komen. Al meer dan 100.000 Limburgers hebben al een prik gekregen. Deze week komen daar nog eens meer dan 30.000 spuitjes bij en volgende week zelfs 40.000. De vaccinatiecampagne is toch wel hét gespreksonderwerp de voorbije dagen, zeker bij 50 plussers. De site www.qvax.be waar je kan inschrijven voor de reservelijst lag dinsdag al meteen plat bij de aanvang. Iedereen wil natuurlijk zo snel mogelijk een vaccin. Dat is begrijpelijk maar we moeten onze beurt afwachten. Mijn spuitje zal ergens voor in mei zijn, ik kijk er naar uit. Als de meest kwetsbare Limburgers ingeënt zijn kan het snel gaan verbeteren. Hopelijk krijgen de ziekenhuizen dan weer wat rust en kunnen de echte versoepelingen volgen. We hebben het allemaal eigenlijk zelf in handen of op 1 mei de horeca weer open kan. Ik snak er naar om weer gezellig op restaurant te kunnen gaan. Nog even volhouden allemaal en geniet de komende dagen van de mooie bloesems.