Op de Hasseltsesteenweg in het centrum van Kortessem belandt een auto tegen een verkeerslicht. — © Tom Palmaers

Genk/Kortessem

Op de besneeuwde wegen in Limburg zijn woensdagmorgen meerdere auto’s beginnen slippen. Ze belandden in de gracht of tegen paaltjes. Voorlopig gebeurden er nog geen aanrijdingen met zwaargewonden.