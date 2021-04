Het wereldkampioenschap van de spurters verzamelt woensdag ook nu weer het beste van het beste in Schoten. Jammer genoeg is titelverdediger Caleb Ewan deze keer niet van de partij maar onder leiding van de Ier Sam Bennett komen heel wat snelle mannen naar de Antwerpse semi-klassieker afgezakt. Ze moeten wel de slag in de wind zien te overleven.