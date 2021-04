Kim Kardashian officieel miljardair

LEES OOK. Pandemie of niet: in 2020 braken miljardairs alle records

Haar ex Kanye West stond al op de lijst, maar haar halfzus Kylie Jenner verloor vorig jaar haar plek op de lijst. Volgens Forbes had Jenner gesjoemeld met documenten om haar vermogen groter te laten lijken dan het was.

De coronacrisis heeft er volgens Forbes toe geleid dat de grootaandeelhouders nog rijker zijn geworden. Het aantal miljardairs is in 2020 wereldwijd gestegen naar 2.755. Dat zijn er liefst 660 meer dan een jaar eerder. Samen hadden ze een vermogen van 13.100 miljard dollar, een stijging met 5.100 miljard dollar tegenover 2019. 86 procent van alle miljardairs slaagde erin, ondanks corona, hun vermogen op te krikken.

De top wordt voor de vierde keer op rij aangevoerd door Amazon-baas Jeff Bezos, volgens Forbes goed voor een vermogen van 177 miljard dollar. Elon Musk, bekend van onder andere Tesla en SpaceX, wordt een vermogen van 151 miljard dollar toegeschreven.

Bill Gates (124 miljard dollar via Microsoft), Mark Zuckerberg (97 miljard dollar via Facebook) en Warren Buffett (Berkshire Hathaway) zijn nog enkele andere vertrouwde figuren op de lijst van ­superrijken.