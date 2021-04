DEELNEMERSLIJST. Scheldeprijs 2021: geen titelverdediger en geen Trek-Segafredo aan de start

Hier vindt u de definitieve deelnemerslijst voor de 109e editie van de Scheldeprijs, die op woensdag 7 april wordt gereden. Opvallend: titelverdediger Caleb Ewan mikt dit jaar op de Grote Rondes en staat niet aan de start, net als de ganse ploeg van Trek-Segafredo die past na enkele coronagevallen.

Lotto Soudal (Bel):

1. John Degenkolb (Dui); 2. Roger Kluge (Dui); 3. Frederik Frison; 4. Gerben Thijssen; 5. Florian Vermeersch; 6. Tosh Van der Sande; 7. Brent Van Moer

AG2R-Citroën (Fra):

11. Marc Sarreau (Fra); 12. Stan Dewulf; 13. Julien Duval (Fra); 14. Damien Touzé (Fra); 15. Anthony Jullien (Fra); 16. Lawrence Naesen; 17. Gijs Van Hoecke

Astana-Premier Tech (Fra):

21. Gleb Brusselskiy (Kaz); 23. Yevgeniy Fedorov (Kaz); 24. Yevgeniy Gedich (Kaz); 25. Dmitriy Gruzdev (Kaz); 26. Bejnamin Perry (Can); 27. Artyom Zakharov (Kaz)

BORA - hansgrohe (Dui):

31. Pascal Ackermann (Dui); 32. Martin Laas (Est); 33. Nils Politt (Dui); 34. Andreas Schillinger (Dui); 35. Michael Schwarzmann (Dui); 36. Rüdiger Selig (Dui); 37. Marcus Burghardt (Dui)

Cofidis (Fra):

41. Elia Viviani (Ita); 42. Piet Allegaert; 43. Simone Consonni (Ita); 44. Tom Bohli (Zwi); 45. Szymon Sajnok (Pol); 46. Kenneth Vanbilsen; 47. Jelle Wallays

Deceuninck - Quick-Step (Bel):

51. Sam Bennett (Ier); 52. Shane Archbold (NZe); 53. Iljo Keisse; 54. Michael Mörköv (Den); 55. Florian Sénéchal (Fra); 56. Bert Van Lerberghe; 57. Mark Cavendish (GBr)

Groupama-FDJ (Fra):

61. Arnaud Démare (Fra); 62. Jacopo Guarnieri (Ita); 63. Antoine Duchesne (Fra); 64. Lewis Askey (GBr); 65. Ramon Sinkeldam (Ned); 66. Tobias Ludvigsson (Zwe); 67. Ignatas Konovalovas (Lit)

Intermarché-Wanty Gobert (Bel):

71. Danny van Poppel (Ned); 72. Wesley Kreder (Ned); 73. Riccardo Minali (Ita); 74. Taco van der Hoorn (Ned); 75. Boy van Poppel (Ned); 76. Jonas Koch (Dui); 77. Pieter Vanspeybrouck

Israel Start-Up Nation (Isr):

81. Rudy Barbier (Fra); 82. Jenthe Biermans; 83. Guillaume Boivin (Can); 84. Davide Cimolai (Ita); 85. Hugo Hofstetter (Fra); 86. Norman Vahtra (Est); 87. Tom Van Asbroeck

Team DSM (Dui):

91. Cees Bol (Ned); 92. Nikias Arndt (Dui); 93. Alberto Dainese (Ita); 94. Casper van Uden (Ned); 96. Niklas Märkl (Dui); 97. Martin Salmon (Dui)

Team Qhubeka Assos (ZAf):

101. Giacomo Nizzolo (Ita); 102. Victor Campenaerts; 103. Dimitri Claeys; 104. Lasse Norman Hansen (Den); 105. Stokbro Nielsen (Den); 106. Matteo Pelucchi (Ita); 107. Maximilian Walscheid (Dui)

UAE Team Emirates (VAE):

121. Alexander Kristoff (Noo); 122. Maximiliano Richeze (Arg); 123. Ryan Gibbons (ZAf); 124. Vegard Stake Laengen (Noo); 125. Ivo Oliveira (Por); 126. Rui Oliveira (Por); 127. Sven Erik Byström (Noo)

Alpecin-Fenix (Bel):

131. Tim Merlier; 132. Lionel Taminiaux; 133. Senne Leysen; 134. Jasper Philipsen; 135. Alexandar Richardson (GBr); 136. Jonas Rickaert 137. Dries De Bondt

B&B Hotels p/b KTM (Fra):

141. Bryan Coquard (Fra); 142. Bert De Backer; 143. Jérémy Lecroq (Fra); 144. Cyril Lemoine (Fra); 145. Julien Morice (Fra); 146. Luca Mozzato (Ita); 147. Jonas Van Genechten

Bingoal Pauwels Sauces (Bel):

151. Timothy Dupont; 152. Stanislaw Aniolkowski (Pol); 153. Jonas Castrique; 154. Sean De Bie; 155. Laurenz Rex; 156. Milan Menten; 157. Boris Vallee

Delko (Fra):

161. Edauard-Michael Grosu (Roe); 162. Clément Carisey (Fra); 163. August Jensen (Noo); 164. José Goncalves (Por); 165. Pierre Barbier (Fra); 166. Dusan Rajovic (Ser); 167. Evaldas Siskevicius (Lit)

Rally Racing (VSt):

171. Arvid de Kleijn (Ned); 172. Robin Carpenter (VSt); 173. Pier Andre Cote (Can); 174. Matteo Dal-Cin (Can); 175. Adam De Vos (Can); 176. Magnus Sheffield (VSt); 177. Nicolas Zukowsky (Can)

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel):

181. Aaron Verwilst; 182 . Kenny De Ketele; 183. Arne Marit; 184. Thimo Willems; 185. Robbe Ghys; 186. Ward Vanhoof; 187. Sasha Weemaes

Team Arkéa-Samsic (Fra):

191. Nacer Bouhanni (Fra); 192. Donavan Vincent Grondin (Fra); 193. Matis Louvel (Fra); 194. Clément Russo (Fra); 195. Daniel Mc Lay (GBr); 196. Christophe Noppe; 197. Bram Welten (Ned)

Total Direct Energie (Fra):

201. Niccolo Bonifazio (Ita); 202. Damien Gaudin (Fra); 203. Edvald Boasson Hagen (Noo); 204. Florian Maitre (Fra); 205. Lorrenzo Manzin (Fra); 206. Adrien Petit (Fra); 207. Dries Van Gestel

UNO-X Pro (Noo):

211. Kristoffer Halvorssen (Noo); 212. Julius Johansen (Den); 213. Niklas Larsen (Den); 214. Frederik Madsen (Den); 215. Lars Saugstad (Noo); 216. Martin Bugge Urianstad (Noo); 217. Sören Waerenskjold (Noo)

Beat Cycling (Ned):

231. Jan-Willem van Schip (Ned); 232. Martijn Budding (Ned); 233. Luuc Bugter (Ned); 234. Stefano Museeuw; 235. Piotr Havik (Ned); 236. Yoeri Havik (Ned); 237. Marten Kooistra (Ned)

EvoPro Racing (Ier):

241. Michael Van Staeyen; 242. Jonathan Brown (VSt); 243. Jeroen Eyskens; 244. Sean Nolan (Ier); 245. Oskar Nisu (Est); 246. Ben Walsh (Ier); 247. Vitor Zucco Schizzi (Bra).

