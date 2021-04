Raymonda Verdyck, CEO van het Gemeenschaponderwijs GO! — © BELGA

Het gemeenschapsonderwijs (GO!) stapt mee in de verdediging van de eindtermen. Zo komt het lijnrecht tegenover het Katholiek Onderwijs Vlaanderen te staan, dat de eindtermen via het Grondwettelijk Hof wil laten schorsen en vernietigen.