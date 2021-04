Komt er (opnieuw) een leeftijdsbeperking voor AstraZeneca? De kans is groot nu het Europees Geneesmiddelen- bureau EMA erkent dat er een verband bestaat tussen het vaccin en een zeldzame vorm van hersentrombose. Volledig stoppen met AstraZeneca is in ieder geval geen optie, maar ook een leeftijdsgrens kan grote gevolgen hebben voor de vaccinatiecampagne.