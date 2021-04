Bovenaan de lijst prijkt nog steeds Jeff Bezos van Amazon. Hij is voor het vierde jaar op rij de rijkste persoon op aarde. — © REUTERS

Hasselt

Het vervloekte coronajaar 2020 was een boerenjaar voor de allerrijksten op aarde. Nog nooit zagen ze hun vermogens zo groeien, nog nooit moest het zakentijdschrift Forbes zoveel miljardairs bijzetten in hun ranking. In de lijst staan ook twee Belgen.