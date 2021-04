Bilzen

Vier tot zes volle vuilniszakken. Dat is de buit die Bilzenaren Peter Oorlynck (64) en Ray Elegeert (67) telkens overhouden aan hun dagelijks rondje zwerfvuil opruimen. “Toen we in het nieuws feestende jongeren in Antwerpen zagen, gingen we de volgende ochtend daar helpen opruimen.”