Patrick Dewael: "Limburg in regio's opdelen is een verzwakking van de provincie"

Patrick Dewael, de burgemeester van Tongeren roept Hasselt en Genk op om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Aan elk van deze steden een gebied toewijzen in het kader van de discussie over de regiovorming en dus Hasselt en Genk uit elkaar trekken: dat zou een verzwakking zijn van Limburg", aldus Patrick Dewael. Hij vindt dat Limburg met één stem moet spreken in Brussel en dus één regio moet blijven. Als het toch tot een verdeling moet komen - zoals de Vlaamse regering wil - dan houdt Dewael vast aan één Zuid-Limburgse gordel van Riemst tot Sint-Truiden. Het kan de voorbode zijn van een grote fusie. Tongeren en Borgloon voeren al fusiegesprekken, zo bevestigde Dewael in ons middagnieuws.